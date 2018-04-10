Подсчитаны убытки российских миллиардеров из-за санкций

Богатейшие россияне потеряли 16 миллиардов долларов из-за введения США санкций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ежедневно обновляемого рейтинга миллиардеров — Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства, 26 из 27 россиян, находящихся в списке, понесли убытки: состояние гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов лишился 1,37 миллиарда долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Убыток основного владельца «Русала» и En+ Олега Дерипаски составил 905 миллионов долларов.

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Ранее 10 апреля принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила о планах российского правительства по созданию специальных офшоров для поддержки бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму, отмечает издание.

5 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

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