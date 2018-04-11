В обменниках начала заканчиваться валюта

Очередной обвал российской валюты сказался на спросе на иностранную валюту: в московских обменных пунктах ажиотаж, а некоторые уже столкнулись с дефицитом — заказать крупные суммы не удается. Об этом сообщает Business.FM.

В одном из валютных обменников корреспондентам радиостанции сказали, что проблем с количеством наличной валюты не имеют и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух других кассах признались, что валюта быстро заканчивается.

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«У нас очень мало валюты. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим. Валюты очень мало», — рассказали в одном из обменников, отметив, что курсы валют могут измениться, пока корреспонденты доедут до пункта.

В еще одном обменнике признались, что 10 тысяч долларов или евро обменять уже не получится — слишком высокий спрос.

На открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллар поднялся выше 64 рублей.

Российская валюта начала резко падать на фоне санкционной политики США. Минфин США 6 апреля ввел новые ограничения против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. Вашингтон также обещает покарать тех, кто не откажется от сотрудничества с попавшими в санкционный список компаниями и бизнесменами.

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