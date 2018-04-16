Правительство пообещало не вредить россиянам контрсанкциями

Ответные меры на американские санкции не повредят экономике России. Об этом в понедельник, 16 апреля, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», — сказал он.

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При этом правительство оценит риски для отдельных сфер экономики. «Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение», — добавил Дворкович.

Резкое ослабление курса национальной валюты до 64 рублей за доллар не является критичным, такой уровень был заложен в прогнозе, отметил вице-премьер. «Повышение курса с 58-59 рублей до 62-64 рублей не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», — подчеркнул Дворкович.

15 апреля сообщалось о готовности США ввести новые санкции против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада, которого Штаты считают ответственным за организацию химических атак. Новые ограничительные меры коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, разработанный депутатами законопроект об ответных мерах на американские санкции предусматривает ограничение поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предлагал не отвечать на санкции со стороны США. По его словам, ограничения в отношении американского бизнеса нецелесообразны: «Бизнес приносит сюда технологии и инвестиции. Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны».

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