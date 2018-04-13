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В России захотели запретить товары из США

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Разработанный Госдумой законопроект об ответных мерах на американские санкции предусматривает ограничение поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает «Интерфакс».

Правительству России законопроект предоставляет право вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США или государствах, поддержавших санкции Вашингтона в отношении России. В случае с лекарствами запрет не коснется препаратов, аналоги которых не выпускают в России или других странах.

Кроме того, проект закона допускает возможность производить в России американские товары без разрешения правообладателей (в случае наличия технологий). «То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов.

Документ предполагает ограничение допуска в Россию оборудования и программного обеспечения из США для госорганов, муниципальной власти и юридических лиц.

Также в законопроекте прописан запрет или ограничение в приеме на работу американских граждан и запрет въезда отдельных американцев по списку МИД РФ. Авторы документа предлагают отказаться от инвестиций из тех государств, которые поддержали действия Вашингтона. Проект закона предусматривает запрет американским банкам участвовать в приватизации, а также отказ от конслатинга, аудита и юридических услуг компаний из США для органов госвласти.

К моменту написания заметки документ был зарегистрирован в базе данных Госдумы без текста и пояснительной записки. О подготовке законопроекта стало известно после расширения американских санкций. Минфин США 6 апреля распространил их на российских чиновников и бимзнесменов, в том числе на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова.

После решения американского Минфина обвалился российский фондовый рынок и курс рубля. В первый рабочий день после расширения санкций, 9 апреля, биржевые индексы отметились рекордным за два года падением, в течение недели курс рубля по отношению к мировым валютам обновил минимумы за полтора года.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предлагал не отвечать на санкции со стороны США. По его словам, ограничения в отношении американского бизнеса нецелесообразны: «Бизнес приносит сюда технологии и инвестиции. Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны».

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Предыстория: Москва решила ответить на американские санкции
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