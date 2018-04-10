Кудрин призвал оставить санкции США без ответа

Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США. Бывший чиновник считает новый российский ответ нецелесообразным, передает ТАСС.

«Я считаю, что в отношении частного американского бизнеса санкции нецелесообразны, так как бизнес приносит сюда технологии и инвестиции. Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», — сказал Кудрин.

Экс-глава Минфина отметил, что вводившие санкции политики — это одно, а бизнес — другое. Глава ЦСР также напомнил слова президента России Владимира Путина на прошлом Петербургском международном экономическом форуме: «Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал».

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Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. За первые два торговых дня после введения ограничений российский рынок обвалился, рубль по отношению к доллару и евро обновил минимумы за полтора года.

США рассматривают возможность еще ужесточить санкции против России, поводом для новых ограничений может стать отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.

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