Москва решила ответить на американские санкции

В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», передает ТАСС.

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», — сказал Володин.

В электронной базе парламента документ пока не зарегистрирован. Предполагается, что обсуждение состоится в понедельник, 16 апреля.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники. Ограничительные меры распространены на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча и Кирилла Шамалова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!