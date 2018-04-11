Попавшему под санкции «Русалу» помогут из бюджета России

Правительство рассматривает возможность помочь компании «Русал», попавшей под санкции США, с краткосрочной ликвидностью. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — сказал он.

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По словам министра, правительство может предоставить включенным в санкционный список компаниям временную ликвидность, например, через «Промсвязьбанк».

«Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», — подчеркнул министр. Вхождение государства в капитал компании не рассматривается.

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Американский Минфин 6 апреля внес нескольких российских бизнесменов, в том числе основного владельца «Русала» Олега Дерипаску, в санкционный список. В первый рабочий день после опубликования списка, 9 апреля, акции «Русала» на открытии торгов Московской биржи рухнули почти на 47 процентов, в течение дня бумаги снижались на 30 процентов.

В состав «Русала» входят все российские заводы по производству первичного алюминия, глинозема, добыче бокситов, а также выпуску фольги. Основные предприятия компании находятся в Сибири.

«Промсвязьбанк» проходит процедуру санации с декабря 2017 года. Финансовое оздоровление кредитной организации должно завершиться к середине 2018 года. В январе «Ведомости» сообщали о том, что «Промсвязьбанк» станет базой для создания нового банка. Он будет использоваться как защита от санкций оборонного комплекса и крупных госконтрактов

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