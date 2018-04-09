Попавшим под санкции российским олигархам пообещали спасение

Правительство России поддержит компании, попавшие под новые санкции США. Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает «Интерфакс».

«Во-первых, поддержка этим компаниям оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал он.

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Некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями ранее, до ужесточения ограничительных мер, отметил Дворкович.

США 6 апреля внесли нескольких российских бизнесменов в санкционный список. Ограничительные меры коснулись Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова.

Утром 9 апреля на открытии торгов индексы Московской биржи и РТС упали на 3-4 процента, во второй половине дня падение достигло 9-11 процентов. Компания «Русал» Олега Дерипаски предупредила о риске технического дефолта по кредитным обязательствам.

Среди попавших под санкции компаний — в основном, принадлежащие Дерипаске: кроме «Русала» это En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины». В список также вошли группа «Ренова» Вексельберга, NPV Engineering и «Газпром бурение» Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Шамалова и банк РФК (принадлежит «Рособоронэкспорту», который тоже оказался под санкциями).

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ведомство усилит поддержку попавших под новые американские санкции российских компаний.

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