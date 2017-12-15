В Промсвязьбанке введена временная администрация

Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке (ПСБ), который входит в десятку крупнейших кредитных организаций России. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила пресс-служба ЦБ.

ПСБ будет оказана финансовая поддержка, заявляет регулятор. «Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации», — отмечается в сообщении.

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Банк продолжает работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Его активы на 1 декабря составили 1,3 триллиона рублей.

В конце сентября в Fitch Ratings заявили, что не опасаются за капитал российских системно значимых банков. «Все удовлетворяют требованиям с 2018 года, единственное — Промсвязьбанк и Альфа-банк — но никаких здесь у нас нет опасений, потому что Промсвязьбанк разместил perpetual [субординированные евробонды] в августе, и, соответственно, после этого достаточность капитала улучшилась», — сказал директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

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