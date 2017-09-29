S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»

Международное рейтинговое агентство S&P GlobalRatings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка «Возрождение» на уровне «ВВ- / В». Прогноз по рейтингу остается «Негативным», говорится в сообщении S&P GlobalRatings.

Аналитики S&P Global Ratings считают, что банк переживает переходный период и, вероятнее всего, будет объединен с Промсвязьбанком до конца 2017 года. Позитивным фактором в этом сценарии, по их мнению, станет доступность для «Возрождения» поддержки со стороны государства.

«Банк “Возрождение” продемонстрировал хорошие финансовые результаты, ориентируясь на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса и розничных клиентов в Московском регионе, характеризующемся высоким уровнем благосостояния, в течение последнего десятилетия, — сегментов, которые Промсвязьбанк считает своим стратегическим приоритетом. Поэтому мы полагаем, что предполагаемое объединение может иметь благоприятные последствия для обоих банков», — отмечает ведущий аналитик S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич.

«Подтверждение рейтингов банка на прежнем уровне говорит о том, что, взяв за основу деятельности стратегию долгосрочных отношений с клиентами, мы смогли построить по-настоящему защищенную бизнес-модель. Она доказывает свою состоятельность, даже когда операционная среда становится неустойчивой», — прокомментировал временно исполняющий обязанности председателя правления Марк Нахманович.

Эксперты рейтинговой службы считают, что база розничных вкладов, составляющая около 70 процентов всего объема депозитов, оказывает позитивное влияние на показатели фондирования банка, а также отмечают адекватные показатели ликвидности. По состоянию на 30 июня 2017 года, доля ликвидных активов составила 17 процентов, что является комфортным для банка уровнем.

Аналитики S&P Global Ratings также оценивают позицию по риску как адекватную. Доля проблемных кредитов, просроченных свыше 90 дней, составила 6 процентов кредитного портфеля банка к концу первого полугодия, согласно данным отчетности по МСФО, что существенно лучше среднего показателя по банковскому сектору (9-10 процента, по оценке экспертов рейтинговой службы).

Кроме того, в S&P считают, что банк переживает переходный период и, вероятнее всего, будет объединен с Промсвязьбанком до конца 2017 года. Позитивным фактором в этом сценарии, по мнению аналитиков, станет доступность для кредитной организации поддержки со стороны государства, которой располагает системно значимый Промсвязьбанк. Это будет компенсировать давление на показатели капитализации банка «Возрождение».