Компания Шишханова выкупила заложенные Промсвязьбанку активы

Компания «Регион-Инвест», принадлежащая Михаилу Шишханову, выкупила заложенные накануне Промсвязьбанку (ПСБ) активы. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на представителя ПСБ.

По его словам это была «краткосрочная рыночная сделка по выгодной цене с хорошей доходностью», — рассказал он.

27 сентября «Регион-Инвест» заявил о передаче в залог Промсвязьбанку 3,68 процента акций «РуссНефти», а также трех серий рублевых облигаций санируемого Бинбанка и бондов компании «Диджитал Инвест». Передача состоялась через сделку РЕПО. Общая стоимость данных активов составляет 14,5 миллиарда рублей.

В течение 2017 года «Регион-Инвест» уже несколько раз закладывала через инструмент РЕПО Промсвязьбанку эти цен​ные бумаги.

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка и Рост банка. В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

В кредитных организациях назначены временные администрации. Регулятор станет основным инвестором банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

В тот же день замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что благодаря деятельности ФКБС ситуация в отрасли остается в целом стабильной.