В ВЭБе исключили продажу банков «Глобэкс» и «Связь банк» в 2017 году

Внешэкономбанк (ВЭБ) не намерен продавать свои дочерние банки «Глобэкс» и «Связь банк» в нынешнем году из-за ситуации на рынке. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, сообщает РИА Новости.

По его словам, в нынешних условиях последствия резких движений на рынке могут быть негативными. «Мы не отказываемся от нашей базовой линии на продажу, в нашей стратегии они стоят как организации на выбытие», — отметил Цехомский.

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Отвечая на вопрос о реальности продажи банков в этом году, он сказал: «Наверное нет, мы пока не видим».

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост банка. В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

В конце 2016 года Цехомский заявил, что в прошлом году ВЭБ потратил 100 миллиардов рублей на докапитализацию дочерних структур госкорпорации, поскольку весной существовали финансовые проблемы у лизингового подразделения, а также угроза «сваливания в штопор» банка «Глобэкс» и «Связь-банка».

