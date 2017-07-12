Финансы
 
Последние новости
Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot
В женском теннисе сменился лидер
МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
Популярные новости
В женском теннисе сменился лидер
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
Сын Трампа опубликовал переписку о компромате на Клинтон
Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot

Зачистка в секторе

Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

ЦБ, затихший в июне, снова вернулся в игру. Регулятор продолжил процесс оздоровления финсектора, не щадя даже очень крупные структуры. Банковский кризис продолжается, уверены эксперты, и не завершится, пока в стране не начнется полноценный экономический рост. Между тем государство тратит все больше денег на поддержку кредитных организаций и их клиентов.

Эффект домино

Российская экономика — один большой «черный лебедь». Непредсказуемый и нестабильный. 7 июля ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко заявил, что в прошлом году именно экономика страны стала причиной массового отзыва лицензий у банков (почти 100 финансовых организаций в 2016-м ушли с рынка).

«"Черный лебедь" — это наша экономика на самом деле... Да, пик [отзыва лицензий у банков] пришелся на прошлый год. Почему он пришелся на прошлый год? Потому что те риски, о которых так долго твердили эксперты, — риски для банковской системы — просто реализовались», — сказал он.

Причиной ухудшения состояния банков, по его мнению, стало кредитование некачественных заемщиков. «2016-й был годом продолжения нашего кризиса. И этот накопленный эффект, он сказался, банки посыпались», — пояснил Мирошниченко и предсказал новую волну отзыва лицензий у кредитных учреждений.

Прогноз его звучал несколько странно, поскольку ЦБ снизил «карательную» активность. За первые полгода 2017-го регулятор зачистил более двух десятков банков (48 — за аналогичный период прошлого года), а в июне и вовсе взял паузу — целый месяц в стране не было закрыто ни одной кредитной организации. Финансисты даже шутили, что человек, ответственный за отзыв лицензий, просто ушел в отпуск. Но похоже, он вернулся.

7 июля рынок покинул столичный банк «Легион». В понедельник, 10 июля, потеряли лицензии московские Сталь Банк и Банк Премьер Кредит.

В тот же день случилось куда более значимое для всего финансового сектора событие — «Югра», входящая в тридцатку крупнейших банков России, попала под пристальное внимание регулятора. ЦБ подозревает кредитную организацию в выводе средств и в манипуляции со вкладами.

Управлением «Югры» теперь занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а Банк России внимательно изучит ее финансовое состояние, а затем решит, спасать или казнить. Население держало в «Югре» около 180 миллиардов рублей, АСВ выплатит пострадавшим вкладчикам 169,2 миллиарда — крупнейший страховой случай за все время существования агентства.

По оценке бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, ситуация вокруг «Югры» свидетельствует о сложностях в российской финансовой системе. Он добавил, что страна уже находится вне мирового кризиса. «Мы имеем свой, локальный кризис», — сказал Кудрин.

Именно этот «отечественный», локальный кризис несет в себе риски для финансовой системы. Его негативные эффекты — экономическая стагнация, сокращение доступа к деньгам — и дают повод опасаться новой волны массового закрытия банков.

Дорогое удовольствие

Оздоровление финсектора — дело благородное и нужное. «Выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации, Банк России, во-первых, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а во-вторых, защищает интересы честных банков», — говорила в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Действительно, нечистоплотные кредитные организации необходимо закрывать. Но у процесса есть и обратная сторона. Государство тратит большие деньги на зачистку или санацию банков. И часто расходы являются не самыми эффективными.

Международное рейтинговое агентство Fitch, к примеру, подсчитало, что с 2014 года Россия потратила 3,2 триллиона рублей на поддержку банковского сектора. 1,7 триллиона рублей пошло на финансирование системно значимых кредитных организаций. Еще 1,5 триллиона рублей пустили на спасение банков, находящихся на грани краха, а также на пополнение фондов АСВ. За последние три года санировали 30 банков, 29 из них нельзя считать системно важными, отметили в Fitch. Их доля на рынке составляет менее 0,1 процента. Агентство подчеркивает, что государство могло бы сэкономить 500 миллиардов рублей, если бы закрыло эти учреждения, а не спасало их.

Но и при закрытии банков государство не всегда может выиграть. Предполагается, что фонд страхования вкладов (ФСВ) наполняют сами кредитные организации. Они отчисляют туда определенный процент от объема привлеченных у населения депозитов — чем больше в банке хранится средств физлиц, тем больше он отправляет в общий страховой котел. В реальности этих денег недостаточно, чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим вкладчикам.

В 2016 году банки перечислили в ФСВ почти 110 миллиардов рублей, а вкладчики закрытых банков получили 568 миллиардов. Аналогичные показатели за 2015-й: 79 и 369 миллиардов рублей соответственно. Разрыв устраняется за счет кредитов ЦБ. По мнению завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина, регулятор включает печатный станок, чтобы профинансировать АСВ.

Иными словами, Банк России выдает агентству ничем не обеспеченные кредиты под 1-2 процента годовых. АСВ выдает наличные вкладчикам. «Абсолютно инфляционная вещь», — утверждает эксперт. В 2014 году на балансе агентства было 0,3 триллиона рублей таких кредитов. На 1 апреля 2017-го объем вырос до 1,7 триллиона. Гендиректор инвестиционной компании «Форум» Роман Паршин прогнозирует, что за три ближайших года сумма может увеличиться вдвое, что спровоцирует разгон инфляции на 1-2 процентных пункта.

S&P, в свою очередь, подсчитало, что на поддержку банковского сектора Россия потратила 2,5 триллиона рублей. И дальнейшие возможности для санации у страны ограниченны, полагают эксперты агентства.

Интенсивная терапия

А деньги на спасение банковской системы могут понадобиться. Кризис в финансовом секторе продолжается, число кредитных учреждений в России неизбежно уменьшится. «Банковская система России крайне уязвима и не может существовать вне экономических процессов. В экономике продолжается спад, поэтому и банковский сектор будет переживать потрясения. Поэтому банковский кризис может продолжаться до тех пор, пока не будут искоренены ключевые проблемы», — рассуждает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Эксперт инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Якушев прогнозирует, что по итогам 2017 года будут закрыты порядка 50 банков. Высокое положение в рейтингах не гарантирует надежность кредитной организации, отмечает он и вспоминает три крупных и проблемных банка: Татфондбанк, Росэнергобанк и «Югра». «Прогнозируемое сокращение количества банков за год на 10 процентов все еще остается достаточно большой величиной и не позволяет говорить о том, что банковский кризис в России преодолен. Говорить о его завершении можно будет в том случае, когда количество банков в России будет сокращаться не более чем на 2 процента в год или же стабилизируется в объеме, отвечающем потребностям экономики. При этом начало экономического роста является обязательной предпосылкой данного процесса», — комментирует Якушев.

Сама Набиуллина удивлялась тому, что процесс оздоровления банков затянулся. С задачей можно справиться примерно за три года, казалось ей. Но экономический спад и ухудшение активов кредитных организаций затормозили процесс. В итоге, по ее словам, он может занять еще несколько лет. И только тогда можно будет говорить о том, что «пациент» успешно исцелен.

Марат Селезнев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»
Экономику России назвали «черным лебедем»
Глава Нацбанка Украины встревожилась из-за черных летающих слонов
Другие материалы рубрики
Финансы00:0028 июня
На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге

Недорогие россияне

Сколько стоит жизнь человека в РФ и в других странах мира
19:1111 июля

ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек

17:3311 июля

ФТС заметила снижение импорта санкционных продуктов

10:47 3 июля

Цена нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

Финансы00:0011 июля

«Раздувалась как лягушка»

Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
17:3011 июля

Аналитики поверили в успешную санацию «Югры»

16:3911 июля

Налоговики задолжали бюджету почти полтора триллиона рублей

08:53 3 июля

Банк Астаны успешно провел IPO

Финансы00:0510 июля
стреча президента РФ В.Путина и председателя КНР С.Цзиньпина в Москве Описание: Россия. Москва. 4 июля 2017. Вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии награждения председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Автор: Климентьев Михаил Credit: Михаил Климентьев/ТАСС

Ковчег с ротацией

Ралли вице-премьеров: как руководители правительства пережидают ненастье
16:5711 июля

Отток капитала из России вырос на 70 процентов

16:0211 июля

Ослабление рубля подорвало веру россиян в рост экономики России

07:18 3 июля

СМИ узнали имя вероятного врио гендиректора «Почты России»

Россия
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Владимир Путин «Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Фото: Агентство «Москва»Парки вместо свалок
Как в крупнейших мегаполисах создают ландшафтные дизайн-проекты на месте промзон
Два человека погибли на Кубани в ДТП с перевозившей посторонних скорой
Мужчина в полицейской форме расстрелял бывших жену и тестя под Таганрогом
В фигуре Навального увидели выгоду для разных групп влияния
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Лавров выразил надежду на выполнение США обязательств в вопросе дипсобственности
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
В Норвегии предложили раздавать контрацептивы подросткам до 16 лет
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
На Украине арестовали российских пограничников
На западе Украины в здание польского консульства бросили петарду
Глава ОУН задумал выставить Польше счет за «геноцид украинцев»
Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек
«Раздувалась как лягушка»
Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
ФТС заметила снижение импорта санкционных продуктов
Аналитики поверили в успешную санацию «Югры»
Налоговики задолжали бюджету почти полтора триллиона рублей
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
Все материалы
Бизнес
Транскорейский акцент
Зачем Сеул пытается реанимировать транспортные и энергетические проекты с Москвой и Пхеньяном
Зарубежные СМИ назвали «Роснефть» и «Башнефть» целью атаки вируса Petya
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
«Аэрофлот» занял первое место в рейтинге доверия к госкомпаниям
Эргинский участок недр выставят на аукцион
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Минпромторг рассказал о происхождении турбин для ТЭС в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
В Сирии погиб российский военный советник
Суд вернул заявление ФСИН о реальном сроке для Навального
ФСИН опровергла сообщения о просьбе отправить Навального в колонию
Все материалы
Наука и техника
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Раскрыта загадка появления суперземель
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
В Android нашли секретную «кнопку паники»
Раскрыта природа светящихся колец в атмосфере Земли
Все материалы
Спорт
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна
В женском теннисе сменился лидер
Против Кержакова завели дело за фото с лососями
В «Динамо» задумались об отказе от стадиона в Петровском парке
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»
Noize MC спел под гитару в парке Горького
Мужчина с топором потребовал у радиостанции поставить песню про топор
Джордж Мартин спродюсирует сериал о постапокалиптической Африке
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Максим Кононенко: Прощай, чувак
Памяти Антона Носика
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Google прорекламировал лучшие сайты для просмотра пиратских фильмов
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
«Лабораторию Касперского» заподозрили в разработке секретной системы для ФСБ
Все материалы
Ценности
Mazda SavannaНе завертелось
Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Марку Viktor & Rolf обвинили в воровстве гигантских кукол
Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
Vacheron Constantin украсил часы 84 бриллиантами
Jason Wu выпустил дебютный аромат
Audi показал новый А8 с автопилотом
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Лариса Аханова: «Там вино стоит дешевле кофе»
О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов
Хозяин квартиры сбросил с лестницы туристку из ЮАР
Египетские моряки спасли с горящего у Хургады катера иностранных туристов
Туристов наказали после фотосъемки с российским погранстолбом
Российского туриста убили в Абхазии
Все материалы
Из жизни
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами
Тупорылая акула укусила нудиста у берегов Флориды
В США гремучая змея забралась на катер и напугала туристов
Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя
Все материалы
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Такси со штампом «эксклюзив»
Суперкары, концепты и внедорожники на службе такси
Не все коту Баку
Как на Гран-при Австрии Формула-1 копила силы перед новым броском
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Саундтрек к «Форсажу» стал самым популярным видео YouTube
Очень быструю езду 600-сильной Subaru по дороге с обрывом сняли на видео
Компания Audi представила седан A8 нового поколения
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы