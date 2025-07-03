Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:48, 3 июля 2025Ценности

Чрезмерная худоба популярного телеведущего на новых фото взволновала фанатов

Мария Винар

Фото: @ryanseacrest

Популярный американский радио- и телеведущий Райан Сикрест взволновал фанатов внешностью на новых фото. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летний телеведущий предстал на размещенных кадрах в рубашке и брюках песочного цвета. Также на нем были белые кеды и коричнеый кожаный ремень.

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Мне он кажется очень худым. Надеюсь, что с ним все в порядке», «С каждым днем ты становишься все тоньше и тоньше», «Я тебя обожаю, но ты сильно похудел. Иногда излишняя худоба может состарить человека», «Тебе нужно начать больше есть», «Скажи нам, что ты не принимаешь препараты для похудения», — высказывались они.

В июне экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), призналась в приеме препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Россиянам предложили купить запонки в виде свиньи за миллион рублей

    Погибшего в Луганске экс-главу города нашли в базе «Миротворец»

    Иран заявил о своем отношении к Договору о нераспространении ядерного оружия

    Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

    Предсказавшая катастрофу в Японии художница успокоила туристов фразой «я не пророк»

    Белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы и попали на видео

    Путин назвал одну из важнейших задач российской экономики

    Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

    Москвичам назвали время прихода гроз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости