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19:13, 20 июня 2025Ценности

Экстремально похудевшая рэперша Lizzo призналась в приеме «Оземпика»

Рэперша Lizzo призналась в приеме препарата «Оземпик» ради похудения
Мария Винар

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for Amazon

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), призналась в приеме препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета. Соответствующее интервью появилось в подкасте Just Trish на YouTube.

Исполнительница заявила, что пробовала все, включая «Оземпик». Однако, по ее словам, она от него отказалась в начале преображения. «Это нелегко. Это лекарство, которое помогает кому-то справиться с тем, с чем он борется», — объяснила знаменитость.

Кроме того, артистка отметила, что наилучшие результаты в похудении ей дал отказ от веганской диеты. «Когда я была веганом, я ела много искусственного мяса, хлеба, риса, и мне приходилось есть его много, чтобы оставаться сытой. Когда я начала есть цельные продукты, например, говядину, курицу и рыбу, я чувствовала сытость, а не расширяла свой желудок, помещая туда много фальшивой еды, которая на самом деле меня не насыщала», — рассказала звезда.

В мае сообщалось, что Lizzo появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем.

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