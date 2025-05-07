Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

Рэперша Lizzo появилась на Met Gala с волосами оттенка платиновый блонд

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем. Соответствующие фото приводит Page Six.

37-летняя исполнительница появилась на публике с распущенными волосами, завитыми в крупные локоны, оттенка платиновый блонд.

Для мероприятия звезда выбрала черно-белое платье Christian Siriano, подчеркивающее формы. По словам модельера, наряд, состоящий из трех слоев корсетной ткани, создали всего за три дня.

В апреле рэперша Lizzo вышла на сцену в откровенном наряде после потери веса. Знаменитость вышла на публику в боди и сетчатом ​​макси-платье поверх него.

Вдохновением для организаторов бала в 2025 году стала книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». Наряды знаменитостей должны были рассказать о стиле чернокожих мужчин начала XVIII века.