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19:17, 29 апреля 2025Ценности

Экстремально похудевшая рэперша Lizzo вышла на сцену в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Lizzo

Lizzo. Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Stagecoach

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), появилась на сцене фестиваля кантри-музыки Stagecoach в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

37-летняя знаменитость вышла на публику в полупрозрачном боди и сетчатом ​​макси-платье поверх него. При этом звезда продемонстрировала фигуру после потери веса. Джефферсон распустила темные кудрявые волосы, выбрав качестве аксессуаров крупные серьги-кольца, колье и солнцезащитные очки.

Ранее в апреле артистка раскрыла секрет экстремального похудения. Она подчеркнула, что отказалась от сладких напитков, а также исключила из рациона кофе. Кроме того, певица уточнила, что стала питаться по принципу дефицита калорий и начала уделять больше внимания завтракам.

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