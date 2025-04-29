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12:32, 29 апреля 2025Ценности

Экстремально похудевшая рэперша Lizzo похвасталась фигурой в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Lizzo

Lizzo. Фото: @lizzobeeating

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), снялась в откровенном наряде в честь 37-летия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница позировала перед камерой в облегающем прозрачном платье с леопардовым принтом и глубоким вырезом. При этом звезда похвасталась фигурой после потери веса. Ее образ дополнила укладка с собранными наверх волосами и массивные серьги.

Ранее Lizzo раскрыла секрет экстремального похудения. По ее словам, она сосредоточилась на дефиците калорий и отказалась от сладких напитков, а также исключила из своего рациона кофе и стала уделять больше внимания завтракам.

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