Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 24 апреля 2025Ценности

Рэперша Lizzo раскрыла секрет экстремального похудения

Рэперша Lizzo отказалась от сладких напитков и кофе ради похудения
Мария Винар

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), раскрыла секрет экстремального похудения. На соответствующую прямую трансляцию в ее TikTok-аккаунте обратило издание New York Post (NYP).

36-летняя исполнительница рассказала, что сосредоточилась на дефиците калорий и отказалась от сладких напитков. Кроме того, она исключила из своего рациона кофе и стала больше уделять внимание завтракам. «Я годами работала над тем, чтобы взять под контроль свою тревогу. А потом я решила, что хочу освободиться, чтобы стать полностью собой и быть счастливой», — призналась знаменитость.

По словам звезды, в настоящий момент она чувствует себя легче, энергичнее и эмоциональнее. «Я любила отвлекаться на еду. Я любила отвлекаться на выпивку. Я любила отвлекаться на проблемы, которые я создавала. Теперь я перестала это делать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Lizzo показала фигуру в нижнем белье и восхитила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости