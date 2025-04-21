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09:02, 21 апреля 2025Ценности

Рэперша Lizzo восхитила фанатов фигурой в нижнем белье после похудения

Мария Винар

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница запечатлела себя в ванной комнате на камеру телефона. Так, она предстала перед зеркалом в нижнем белье розового цвета, оформленном кружевами. На размещенных кадрах видно, что на теле знаменитости присутствуют растяжки и целлюлит.

Поклонники оценили форму рэперши после похудения в комментариях под снимками. «Ты вдохновляешь», «Чертовски хорошо выглядишь», «Она наглядный пример естественного и красивого тела. Становится все лучше и лучше», «Спасибо тебе. Женщины должны жить своим телом и поддерживать друг друга», «Люблю ее тело без фильтров», — писали они.

Ранее блогерша Тина Богарт с никнеймом @tinabogey из Канады похудела на 36 килограммов без популярного препарата «Оземпик» и раскрыла секрет.

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