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16:20, 16 апреля 2025Ценности

Блогерша похудела на 36 килограммов без «Оземпика» и раскрыла секрет

Блогерша Тина Богарт из Канады сбросила 36 килограммов с помощью пеших прогулок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tinabogey / TikTok

Блогерша Тина Богарт с никнеймом @tinabogey из Канады похудела на 36 килограммов без популярного препарата «Оземпик» и раскрыла секрет. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте и набрало 4,4 миллиона просмотров.

Жительница Онтарио рассказала, что ей удалось сбросить данный вес за год без усиленных занятий спортом и медицинских препаратов. По словам женщины, в этом ей помогли дефицит калорий, пешие прогулки в быстром темпе и занятия на беговой дорожке.

В то же время она призвала зрителей подписываться в соцсетях на тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, чтобы сохранять мотивацию придерживаться диеты. Также инфлюэнсерша посоветовала пить больше воды, отказаться от покупки любимых вредных продуктов и находить себе различные занятия.

«Заведите себе хобби, сходите на прогулку, уберите в доме. Просто не сидите и не думайте весь день о том, что ты вы собираетесь съесть», — отметила Богарт.

В марте популярная российская блогерша Карина Нигай жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью «Оземпика».

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