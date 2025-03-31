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14:21, 31 марта 2025Ценности

Популярная блогерша жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью «Оземпика»

Блогерша Карина Нигай опровергла слухи о похудении с помощью «Оземпика»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Карины Нигай

Участница телешоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Пост на эту тему опубликован в ее личном Telegram-канале.

Популярная блогерша сделала репост публикации коллеги Helen Yes (настоящее имя — Елена Сажина), в которой та поделилась слухом, что Нигай якобы похудела благодаря инъекциям «Оземпика». «У Helen Yes, видимо, обострилась весенняя шизофрения, ретроградный Меркурий и Венера в Козероге зашли не в ту дверь. Прежде чем обвинять кого-то в "Оземпике", поделись контактом хирурга, который украл у тебя пупок», — опровергла подозрения инфлюэнсера Нигай.

Ранее в марте Карина Нигай извинилась за слова Прохора Шаляпина.

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