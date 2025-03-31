Популярная блогерша жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью «Оземпика»

Блогерша Карина Нигай опровергла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

Участница телешоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Пост на эту тему опубликован в ее личном Telegram-канале.

Популярная блогерша сделала репост публикации коллеги Helen Yes (настоящее имя — Елена Сажина), в которой та поделилась слухом, что Нигай якобы похудела благодаря инъекциям «Оземпика». «У Helen Yes, видимо, обострилась весенняя шизофрения, ретроградный Меркурий и Венера в Козероге зашли не в ту дверь. Прежде чем обвинять кого-то в "Оземпике", поделись контактом хирурга, который украл у тебя пупок», — опровергла подозрения инфлюэнсера Нигай.

Ранее в марте Карина Нигай извинилась за слова Прохора Шаляпина.