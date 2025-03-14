Популярная блогерша извинилась за слова Прохора Шаляпина

Участница «Новых звезд в Африке» Нигай извинилась за оскорбления Шаляпина

Популярная блогерша и участница телешоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай в шоу «Алена, Блин!» извинилась перед певицей Ириной Дубцовой за слова Прохора Шаляпина. Запись выпуска доступна на YouTube-канале.

Как заявила ведущая шоу Алена Жигалова, конфликт начался после того, как в одном из выпусков шоу «Сплетница» Нигай назвала певицу Ирину Дубцову «сбитой летчицей», с чем согласился Прохор Шаляпин. Блогерша в ответ заявила, что не называла так Дубцову, а лишь «проговорила для Прохора его мысль». Она добавила, что не считает певицу сбитой летчицей.

После этого Жигалова предложила позвонить Дубцовой и извиниться за слова Шаляпина, Нигай согласилась. Однако во время разговора Дубцова заявила, что не слышала об этом высказывании в свой адрес. «Если честно, мне все равно. Тем более, Прохор Шаляпин, вообще помнят, кто это такой?», — сказала певица.

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