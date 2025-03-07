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13:21, 7 марта 2025КультураЭксклюзив

Прохор Шаляпин пожелал женщинам быть окруженными пятью мужчинами

Прохор Шаляпин: Желаю каждой женщине быть окруженной пятью мужчинами с подарками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин пожелал российским женщинам на 8 Марта быть окруженными как минимум пятью мужчинами, которые будут засыпать их подарками и цветами. В разговоре с «Лентой.ру» он также дал рекомендации по подаркам на этот праздник.

«Дать совет по поводу подарка на 8 Марта трудно — каждая женщина с разными запросами, а у каждого мужчины разные возможности. Кто-то будет рад и цветку, а кто-то расстроится и квартире. Поэтому главное, на мой взгляд, — это дарить любовь и внимание. И желаю каждой женщине, чтобы она была окружена минимум пятью мужчинами, которые засыплют ее подарками и цветами», — сказал Шаляпин.

Он также рассказал, что самым необычным подарком, который делал он сам, были ветер в поле и солнечный свет. Артист также дарил дорогим женщинам безделушки и косметические наборы.

«Вывозишь свою барышню в поле, дует ветер, развевает ее волосы и ты говоришь, что даришь ей весь мир, все звезды, — поделился Шаляпин. — А так я дарил безделушки, косметические наборы. У меня так много подруг, что, если одаривать всех, можно остаться без штанов. Поэтому песня, цветы и ветер в поле — мои главные подарки».

Ранее директор иркутского МУПЭП «Горзеленхоз» Виктория Стець назвала простой способ продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету тюльпанов. Она обратила внимание на то, что тюльпаны любят прохладу и тень, поэтому сохранить их свежесть надолго поможет холодная вода — ее температура должна быть не выше трех-четырех градусов.

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