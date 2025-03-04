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20:25, 4 марта 2025Забота о себе

Названы способы продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету

Эксперт Стець: Продлить жизнь букету тюльпанов поможет холодная вода со льдом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Директор иркутского МУПЭП «Горзеленхоз» Виктория Стець назвала простой способ продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету тюльпанов. Ее рекомендацию опубликовало издание aif.ru.

Эксперт обратила внимание на то, что тюльпаны любят прохладу и тень, поэтому сохранить их свежесть надолго поможет холодная вода — ее температура должна быть не выше трех-четырех градусов Цельсия. Можно даже добавить в вазу немного льда, посоветовала специалистка. Кроме того, лучше выбирать монобукеты из тюльпанов, поскольку они так простоят дольше, чем с другими цветами.

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Еще одна рекомендация Стець — укоротить цветы на полсантиметра и сантиметр, перед тем как поставить их в вазу. Также, по ее словам, сохранить тюльпаны свежими поможет ежедневная смена воды в вазе. «И, конечно же, чем дальше ваш букет будет от источников тепла — тем дольше он проживет», — добавила специалистка.

Ранее агроном Денис Терентьев назвал способ вырастить розу из подарочного букета, но предупредил, что из каждых 10 черенков в таком случае приживутся три-четыре. По словам Терентьева, для размножения нужно выбирать цветы с толстым крепким стеблем, без повреждений и признаков болезней.

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