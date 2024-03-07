Россиянам назвали способ вырастить розу из подарочного букета

Агроном Терентьев: для размножения роз из букета нужны цветы с толстым стеблем

Вырастить понравившуюся розу из подарочного букета трудно, но можно, рассказал агроном Денис Терентьев. В беседе с aif.ru он назвал способ сделать это, но предупредил, что из каждых 10 черенков в таком случае приживутся три-четыре.

По словам Терентьева, для размножения нужно выбирать цветы с толстым крепким стеблем, без повреждений и признаков болезней. Отобранную розу необходимо сразу изъять из букета и определить участок для срезки — на нем должно быть, отметил он, от трех до шести почек. «Острыми и продезинфицированными в темном растворе марганцовки ножницами обрежьте розу наискось прямо над почкой — это будет нижний срез. Выше — в сантиметрах пяти над верхней намеченной почкой сделайте срез просто по горизонтали, без скосов», — сказал он. После на нижнем срезе, добавил агроном, нужно сделать два надреза крест-накрест на пять миллиметров. Длина получившегося черенка, подчеркнул Терентеьв, должна быть не менее 15 сантиметров, но не более 30-ти.

После черенки нужно рассадить по разным банкам в раствор стимулятора корнеобразования на 10-12 часов, продолжил специалист. Пока черенок в растворе, необходимо подготовить емкости с грунтом — лучше всего специальным, для роз, — и дренажем, в роли которого Терентьев предложил керамзит. Грунт, по словам специалиста, нужно засыпать в емкость с дренажом, а потом поместить туда под небольшим углом черенок.

Углублять его надо основательно: на поверхности остается одна-две почки. Поливаем и покрываем сверху пленкой. Помещаем в теплое место. Пленку держим до тех пор, пока цветок не пойдет в рост. Ежедневно проветриваем, снимая пленку, и поливаем Денис Терентьев агроном

Когда роза приживется и начнет расти, агроном посоветовал перенести ее в цветник и в первый сезон уделять растению больше внимания и качественно укрывать — оно будет переживать период адаптации и испытывать трудности при зимовке.

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