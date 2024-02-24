Агроном раскрыл способ получить больше урожая с одной грядки

Агроном Карпухин: уплотненная посадка обеспечивает два урожая с одной площади

Чтобы получить больше урожая, нужно начинать сеять некоторые культуры еще в феврале, рассказал проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. Способ получить урожай раньше и собрать больше плодов он раскрыл в беседе с aif.ru.

По его словам, уже с февраля можно сеять перец, лук-порей, ремонтантную землянику, в марте — томаты, баклажаны, в апреле — огурцы и кабачки. Специалист уточнил, что если вырастить рассаду до 10 мая и посадить ее под временное пленочное укрытие, то можно получить первый кабачок к 15 июня. «Это же здорово! В том числе с точки зрения потребности организма в зеленых овощах, которая особенно остро ощущается как раз после зимы — весной и в начале лета. Согласитесь, в июле-августе мы уже не знаем, куда урожай девать», — рассуждает агроном.

Он также рассказал, что двойной урожай с одной грядки обеспечивает уплотненная посадка. «Скажем, садите среднеспелую и позднеспелую капусту, а между ними — раннюю капусту. В конце июня раннюю убрали, а остальная продолжает развиваться», — объяснил эксперт, добавив, что так можно выращивать все быстрорастущие культуры, например, редис. К огурцам в теплицы он порекомендовал подсаживать зеленные, салатные культуры: снова редис и, например, рукколу.

Ранее эксперт Яна Матлаш назвала способы сохранить вкус и пользу продуктов. Матлаш отметила, что для предотвращения гниения и плесени собирать урожай следует в сухую погоду, когда растения и плоды полностью высохнут.