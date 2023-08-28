Россиянам подсказали способ продлить срок хранения собранного урожая

«Лента.ру»: хранить урожай стоит при температуре от 0 до 10 градусов

Чтобы овощи и фрукты дольше оставались свежими, следует соблюдать правила сбора и хранения урожая, считает эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш. Способы сохранить вкус и пользу продуктов она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

Матлаш отметила, что собирать урожай следует в сухую погоду, когда растения и плоды полностью высохнут. Это, по ее словам, поможет избежать гниения и плесени. Чтобы продлить срок хранения собранных овощей и фруктов, эксперт посоветовала обрабатывать их после сбора — удалить поврежденные, больные и перезрелые плоды, промыть оставшиеся и дать им высохнуть.

Хранить урожай, продолжила Матлаш, следует при температуре от 0 до 10 градусов в сухом и темном помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Специалистка добавила, что важно держать разные виды овощей отдельно друг от друга, поскольку некоторые, например перец, томаты, картофель, выделяют этилен, который ухудшает качество других продуктов.

Эксперт отметила, что урожай дольше сохранит свежесть, если его держать в погребе, подвале, холодильнике или на балконе. «Тепло, исходящее от квартиры, будет уравновешивать идущий с улицы холод, тем самым поддерживая небольшую плюсовую температуру. Однако нужно, чтобы балкон имел хорошую теплоизоляцию, иначе в сильный мороз овощи перемерзнут», — рассказала Матлаш. Она добавила, что увеличить период свежести продуктов помогут дополнительные системы хранения — термоящики с возможностью поддержания постоянной температуры, специальные контейнеры с отверстиями, благодаря которым воздух циркулирует вокруг продуктов и уменьшает скорость разложения, а также вакуумные пакеты для заморозки.

Матлаш добавила, что еще одним вариантом хранения является термошкаф. По ее словам, он представляет собой шкаф или сундук, стенки которого утеплены пенопластом, минватой или другими материалами. «За счет теплоизоляции внутри поддерживается более стабильный микроклимат, оптимальный для долгого хранения овощей», — отметила специалистка. Альтернативой такому устройству может быть электрический ларь — это разновидность холодильника, который может как остужать, так и нагревать содержимое.

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