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19:20, 23 августа 2023Среда обитания

Дачникам назвали способ преобразить участок с минимальными затратами

«БелНовости»: обновить участок можно, перенеся лесные цветы на клумбу

Фото: Unsplash

Придать старому участку новый вид с минимальными затратами можно, если перенести лесные цветы на клумбу. Этот и другие советы по преображению территории дачникам дала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

По мнению эксперта, сегодня необязательно иметь большую сумму денег, чтобы преобразить внешний вид своей дачи — это доступно каждому. Так, для обновления участка можно перенести из леса на клумбу такие растения, как барвинок, душица, колокольчик, незабудка и папоротник. Другим способом преобразить внешний вид территории дизайнер назвала обустройство зоны отдыха. В качестве бюджетного варианта она предложила использовать готовый шатер, который можно при желании убрать.

Помимо этого, без больших затрат можно обновить фасад и внутреннюю отделку дома, расположенного на участке. «К бюджетным вариантам обшивки можно отнести вагонку, сайдинг и декоративную штукатурку», — рассказала Коврижных. Что касается возможных недорогих изменений во внутренней отделке здания, то эксперт рекомендовала использовать краску, вагонку или обои. Она добавила, что некоторые виды красок можно наносить прямо на обои.

Ранее в августе глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин научил дачников готовить участок к зиме. По его словам, перед наступлением зимы с участка стоит убрать листву и урожай, а также защитить территорию от вредителей.

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    Полина Кислицына
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