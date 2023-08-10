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14:29, 10 августа 2023Среда обитания

Дачников научили готовить участок к зиме

News.ru: дачникам перед зимой участок нужно обработать против вредителей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

После окончания летнего сезона земельный участок нужно защитить от вредителей. Готовить собственность к холодному времени года россиян научил глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает News.ru.

По его словам, перед наступлением зимы с участка стоит убрать листву и урожай. Осенью на территории не должно оставаться гниющих плодов и зараженной паршой или мучнистой росой листвы. У плодовых растений стоит удалить старую кору, мох и лишайники. После необходимо провести обработку против болезней и вредителей с учетом рекомендаций агрономов.

При наличии летнего водопровода трубы нужно подготовить к консервации. Для этого после отключения воды открываются задвижки слива. Стоит уделить внимание и теплицам: помыть их, укрыть пленкой, а ограждения покрыть водонепроницаемой краской. Чаплин также напомнил о своевременной уплате взносов во избежание начисления пеней.

Ранее дачникам рассказали условия для получения миллиона рублей. Собственники имеют право требовать такую компенсацию, если на соседнем участке была установлена сотовая вышка.

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    Александра Качан
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