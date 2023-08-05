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12:05, 5 августа 2023Среда обитания

Дачникам назвали условия для получения миллиона рублей

Гаврилов: дачник получит миллион, если соседи сдали участок под сотовую вышку

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Дачники могут получить от миллиона рублей в качестве компенсации, если их соседи сдали в аренду участок в частном секторе под строительство вышки сотовой связи. Об этом депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости.

По его словам, в таком случае россияне имеют право требовать сноса вышки, так как земельный участок в жилом секторе не предназначен для возведения подобных объектов. Сносом может заняться местная администрация или компания, которая возводила постройку. Если администрация дала согласие на строительство вышки, слишком близко расположенной к участку, частному дому или балконам многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта.

«Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от миллиона рублей и выше», — отметил Гаврилов.

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Вышка угрожает здоровью из-за облучения и снижает стоимость недвижимости, если находится рядом с забором. Как правило, соседствующие с таким объектом дома и участки на восемь-девять процентов, а в некоторых случаях и вполовину, дешевле средних цен. Это служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы без заключения медэкспертиз об ухудшении здоровья.

Ранее дачников предупредили о штрафах за мытье машины на территории садового некоммерческого товарищества. Занимающихся этим россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей и потребовать выплатить компенсацию за нанесенный экологический ущерб.

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    Александра Качан
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