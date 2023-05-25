Россиян предупредили о штрафах за мытье машины на даче

Юрист Попельнюх: за мытье машины на территории СНТ дачников могут оштрафовать на 5000 руб.

За мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) россиян могут оштрафовать на 5000 рублей и потребовать выплатить компенсацию за нанесенный экологический ущерб. О распространенном нарушении дачников предупредил специалист юридической практики компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх, пишет РИА Новости.

По словам юриста, с такой жалобой в местную администрацию или правоохранительные органы могут обратиться соседи. После специалисты проведут проверку и вынесут постановление о совершении административного правонарушения.

За мойку или ремонт автомобиля на участке нарушителям придется заплатить от 3000 до 5000 рублей штрафа. Попельнюх уточнил, что грязная вода или моющие средства не должны попадать на участки соседей и территорию самого СНТ.

Помимо этого, собственник находящегося рядом участка или представитель СНТ могут обратиться в экологический надзор, чтобы подтвердить загрязнение почвы химическими веществами. Если специалисты это докажут, то нарушителю придется дополнительно оплатить расходы по ее восстановлению, заключил юрист.

Ранее россиянам назвали условия для конфискации дачи и участка. По словам юристов, основанием для этого могут послужить долги владельца, нарушение требований по охране земель и их загрязнение. Неиспользование участка также может быть наказуемо, уточнили эксперты.