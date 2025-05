Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art, также известный как The Met) — один из крупнейших художественных музеев планеты, четвертый по посещаемости в мире. Главное здание музея, где ежегодно проходит бал Met Gala, находится на Пятой авеню — одной из ключевых улиц нью-йоркского Манхэттена.

В коллекции Метрополитен-музея — более двух миллионов экспонатов, среди которых есть как древние артефакты, так и полотна всемирно известных авторов. В музее можно увидеть работы живописцев Вермеера, Ван Гога и Пикассо.

Институт костюма (бывший Музей искусства костюма) стал частью Метрополитен-музея в 1937 году.