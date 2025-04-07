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10:18, 7 апреля 2025Ценности

Раскрыт список гостей предстоящего бала Met Gala

Журналистка Анна Винтур пригласила на Met Gala скандальную актрису Рэйчел Зеглер
Мария Винар
Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли список гостей предстоящего бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно информации, журналистка и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур пригласила на выставку певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалось много спортсменов, в частности 23-летняя баскетболистка Пейдж Бейкерс.

Отмечается, что Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма «Белоснежка», актрисе Рэйчел Зеглер. Однако представитель знаменитости заявил, что она будет отсутствовать на мероприятии из-за репетиций мюзикла «Эвита».

Ранее сообщалось, что бал Met Gala 2025 получил название Superfine: Tailoring Black Style. Выставка будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

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