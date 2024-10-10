Раскрыта тема Met Gala 2025

Vogue: бал Met Gala 2025 посветят нарядам чернокожих мужчин начала XVIII века

Редакторы Vogue раскрыли тему бала Met Gala 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как стало известно, выставка получила название «Superfine: Tailoring Black Style» и будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Источником вдохновения для организаторов бала послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». При этом сама писательница, которая также стала приглашенным куратором выставки, определяет дендизм как умение «одеваться мудро и хорошо». Выставка покажет гостям как чернокожие мужчины «трансформировались из рабов, стилизованных под предметы роскоши и приобретаемых как любой другой символ богатства и статуса, в автономные личности, которые в настоящий момент мировыми законодателями моды».

В этом году бал Mat Gala прошел под темой «Спящие красавицы: пробуждение моды» и был посвящен 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.