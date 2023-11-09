Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:18, 9 ноября 2023Ценности

Раскрыта тема бала Met Gala 2024

Vogue: Met Gala 2024 посвятят нарядам Института костюма при музее Метрополитен

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Редакторы Vogue раскрыли тему ежегодного бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как стало известно, выставка получила название «Спящие красавицы: пробуждение моды» и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен. Как отмечают журналисты, их представят в совершенно ином виде, а именно с помощью высоких технологий, в частности, искусственного интеллекта и цифровых изображений. «Инновационная выставка раздвинет границы нашего воображения и предложит нам испытать мультисенсорные грани одежды. Она усилит наше знакомство с этими шедеврами моды и напомнит, как они ощущаются, двигаются, звучат, пахнут и взаимодействуют с нами при ношении», — рассказала директор музея Метрополитен Марина Келлен.

Уточняется, что экспонаты охватят четыре столетия из постоянной коллекции музея. Среди них — работы таких великих модельеров, как Эльзы Скиапарелли, Ива Сен-Лорана, Кристиана Диора, Юбера де Живанши и других. Многие из предметов одежды «слишком хрупки, чтобы их можно было когда-нибудь снова надеть», подчеркивают редакторы.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2023 посвятили покойному дизайнеру Карлу Лагерфельду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

      Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

      Обнаружены доказательства существования полярной планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости