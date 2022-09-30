Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Met Gala посвятят покойному Карлу Лагерфельду

Ежегодный бал Met Gala посвятят дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался в 2019 году

Фото: Volker Essler / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Ежегодный бал Met Gala посвятят дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Об этом сообщает New York Times.

На данный момент известно, что тема мероприятия получила название Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Ожидается, что гости торжества выйдут на красную ковровую дорожку в нарядах, дизайны которых на протяжении жизни покойный модельер разрабатывал для различных брендов. При этом список гостей бала еще не опубликован.

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Мужчина вышел на улицу из-за лая собаки и нашел девочку у себя в сарае
Met Gala посвятят покойному Карлу Лагерфельду
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Назван принцип возвращения сборной России по хоккею на международные турниры
Раскрыта реальная обстановка на границе с Финляндией
В Калининграде введут режим «открытого неба» на два года
Танцор с тату Путина пожаловался на травлю после выступления под песню SHAMAN
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.