Met Gala посвятят покойному Карлу Лагерфельду

Ежегодный бал Met Gala посвятят дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался в 2019 году

Ежегодный бал Met Gala посвятят дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Об этом сообщает New York Times.

На данный момент известно, что тема мероприятия получила название Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Ожидается, что гости торжества выйдут на красную ковровую дорожку в нарядах, дизайны которых на протяжении жизни покойный модельер разрабатывал для различных брендов. При этом список гостей бала еще не опубликован.

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».