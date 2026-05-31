Мирошник: Попытки атак Киева на ЗАЭС говорят о его готовности идти на любые провокации

Попытки Украины атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) говорят о ее готовности идти на любые провокации, невзирая на последствия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что Киев активно пытался атаковать станцию в течение всего месяца. По словам Мирошника, это демонстрирует, что украинские власти от бессилия готовы на любые провокации, которые создают угрозу для миллионов людей.

Он также заявил, что атака на инфраструктуру ЗАЭС свидетельствует о том, что Киев вышел на путь ядерного терроризма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 30 мая, ударили беспилотником по ЗАЭС. Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть и пробил дыру в стене здания. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.