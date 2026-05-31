Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:36, 31 мая 2026Бывший СССР

Мирошник заявил о готовности Украины на любые провокации

Мирошник: Попытки атак Киева на ЗАЭС говорят о его готовности идти на любые провокации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Попытки Украины атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) говорят о ее готовности идти на любые провокации, невзирая на последствия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что Киев активно пытался атаковать станцию в течение всего месяца. По словам Мирошника, это демонстрирует, что украинские власти от бессилия готовы на любые провокации, которые создают угрозу для миллионов людей.

Он также заявил, что атака на инфраструктуру ЗАЭС свидетельствует о том, что Киев вышел на путь ядерного терроризма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 30 мая, ударили беспилотником по ЗАЭС. Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть и пробил дыру в стене здания. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    Мирошник заявил о готовности Украины на любые провокации

    В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

    В США заявили о фиаско Украины в Старобельске

    В Румынии раскрыли реакцию общества на инцидент с БПЛА

    В Москве арестовали охранника во время подготовки взрыва в здании Минюста

    В появлении Сырского под Константиновкой заметили тревожный для ВСУ знак

    Армению предупредили о последствиях одного запрета России

    В Финляндии возмутились визитом «Азова» в парламент страны

    В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok