ЦБ заявил о признаках возможного вывода активов из «Югры»

В банке «Югра» обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает ТАСС.

«Почему мы посчитали необходимым сделать оценку финансового состояния банка силами временной администрации? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной», — сказал он.

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Кроме того, Банк России видит признаки финансирования большей части кредитного портфеля «Югры» в интересах собственника, отметил Поздышев.

На 1 июня в банке было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил Поздышев. Всего объем вкладов физлиц составляет 185 миллиардов рублей.

Ранее 10 июля Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение шести месяцев будет исполнять функции временной администрации по управлению банком. Президент финансовой организации Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг банка непонятной, так как кредитная организация обладает достаточной ликвидностью.

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.