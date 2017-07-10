Вклады физлиц в «Югре» оценили в 173 миллиарда рублей

Объем средств физических лиц в банке «Югра» составляет 173 миллиарда рублей, корпоративных клиентов — 45 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова.

Временная администрация проведет обследование активов банка на предмет их ликвидности и возвратности, отметил он. «После этого администрация сделает вывод о величине выведенных активов и размере "дыры" в балансе», — добавил он.

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Ранее 10 июля Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение шести месяцев будет исполнять функции временной администрации по управлению банком. Президент финансовой организации Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг банка непонятной, так как кредитная организация обладает достаточной ликвидностью.

Глава Ассоциации региональных банков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду на санацию «Югры».

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.