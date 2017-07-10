Глава Ассоциации региональных банков понадеялся на санацию «Югры»

Глава Ассоциации региональных банков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду на санацию банка «Югра». Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС.

«Я рассчитываю, что все-таки этот банк будет санирован с помощью новых процедур, которые сейчас утверждены законом, и все кредиторы банка выйдут без потерь из этой ситуации», — сказал он. По словам Аксакова, он также полагает, что у банка есть необходимый для дальнейшего функционирования объем активов, который позволит провести докапитализацию при помощи Банка России.

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Ранее в этот же день ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение шести месяцев будет исполнять функции временной администрации по управлению финансовым учреждением. Отмечалось, что регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением «Югры».

Банк «Югра», зарегистрированный в Москве, входит по размеру активов в топ-30 российских банков. В сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.