Капитал «Югры» вырос на пять миллиардов рублей

Банк «Югра» увеличивает капитал на 5,1 миллиарда рублей. Средства финансовой организации безвозмездно предоставила компания Radamant Financial Алексея Хотина, которая владеет 52,5 процента акций «Югры». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Решение о поступательном увеличении капитала банка было принято по согласованию с акционерами после утверждения новой стратегии развития на 2017-2019 годы.

«Внесение дополнительных средств в капитал банка призвано способствовать его дальнейшему развитию и позволит реализовать поставленные задачи, — отмечает президент банка "Югра" Алексей Нефедов. — Это, прежде всего, наращивание активов и увеличение их рентабельности. За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого регионального банка с уставным капиталом в 170 миллионов рублей, "Югра" выросла в топ-30 крупнейших российских банков. В этом заслуга всей команды, в первую очередь акционеров, которые всегда принимают деятельное участие в жизни банка и оказывают колоссальную поддержку».

Глава «Югры» добавил, что с 1 января 2013 года активы банка выросли в 38 раз, а по их размеру банк переместился с 261 места в рейтинге российских банков на текущее 28-е.

Согласно новой стратегии развития на 2017-2019 годы, банк намерен диверсифицировать клиентский портфель. В частности, доля корпоративных клиентов в общем объеме привлеченных средств вырастет вдвое — до 23,8 процента. Как отмечается в распространенном ранее пресс-релизе «Югры», «в рамках новой стратегии развития на 2017- 2019 годы банк намерен нарастить активы до 423 миллиардов рублей (рост за три года — 30-35 процента) и увеличить их рентабельность».

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более ста офисов по всей России.