Драйвером развития «Югры» станет докапитализация на 500 миллионов долларов

Докапитализация станет драйвером развития банка «Югра». Об этом в четверг, 1 июня, в кулуарах ПМЭФ-2017 журналистам сообщил президент финансовой организации Алексей Нефедов.

В капитал банка планируется внести 500 миллионов долларов. Они будут внесены акционерами. В итоге норматив достаточности капитала «Югры» увеличится до 13,2 процента. Докапитализация позволит банку нарастить активы и повысить их рентабельность.

«За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в Тюменском Мегионе, где живет 40 тысяч человек, "Югра" стала одним из тридцати крупнейших российских банков. В этом — заслуга всей команды, в первую очередь, акционеров, которые всегда принимают деятельное участие в жизни банка и оказывают колоссальную поддержку», — подчеркнул Нефедов.

Согласно новой стратегии развития на 2017-2019 годы, банк намерен придерживаться консервативного развития и диверсифицировать клиентский портфель. В частности, доля корпоративных клиентов в общем объеме привлеченных средств вырастет вдвое — до 23,8 процента. Как отмечается в распространенном ранее пресс-релизе «Югры», «в рамках новой стратегии развития на 2017- 2019 годы банк намерен нарастить активы до 423 миллиардов рублей (рост за три года — 30-35 процента) и увеличить их рентабельность».

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более ста офисов по всей России.