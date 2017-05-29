«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов

Банк «Югра», контрольный пакет которого принадлежит бизнесмену Алексею Хотину, получит в ближайшее время почти полмиллиарда долларов, что повысит уровень базового капитала банка. Это решение было принято по согласованию с акционерами банка после принятия новой стратегии развития финучрежения.

Как отмечают источники, близкие к банку, схема внесения средств акционера в капитал финансового учреждения будет похожа на предыдущую докапитализацию «Югры», а именно, в качестве конвертации субординированного депозита в капитал. Таким образом, норматив достаточности базового капитала банка вырастет до 13,2 процента.

Также источники в банке отметили, что эти средства будут переданы безвозмездно, часть полученных средств финучреждение направит на создание дополнительных резервов.

«В рамках новой стратегии развития "Югры" — мы приняли решение повысить капитализацию банка, — отмечает президент банка Алексей Нефедов. — Акционеры видят огромный потенциал в этом активе на фоне восстановления экономики, поэтому оказывают нам всяческую поддержку».

В рамках объявленной новой стратегии развития и начала повышения операционной рентабельности банка за счет роста более маржинальных сегментов бизнеса такое пополнение капитала, как отмечают аналитики банковского сектора, вполне разумно.

Напомним, что согласно новой стратегии развития на 2017-2019 годы, банк намерен придерживаться консервативного развития и диверсифицировать клиентский портфель. В частности, доля корпоративных клиентов в общем объеме привлеченных средств вырастет вдвое — до 23,8 процента. Как отмечается в распространенном ранее пресс-релизе «Югры», «в рамках новой стратегии развития на 2017- 2019 годы банк намерен нарастить активы до 423 миллиардов рублей (рост за три года — 30-35 процента) и увеличить их рентабельность».

С начала года объем докапитализации банка составил около 4,75 миллиарда рублей от Radamant Financial, через которую бизнесмен Алексей Хотин владеет 52,5 процента кредитной организации. В начале апреля этого года банк сообщил, что акционеры в 2016 году безвозмездно докапитализировали банк на 28,6 миллиарда рублей. По МСФО за 2016 год банк получил 2,3 миллиарда рублей чистой прибыли.

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более ста офисов по всей России.