Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение шести месяцев будет исполнять функции временной администрации по управлению банком. Регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением «Югры», говорится в сообщении.

Материалы по теме Ренессанс не наступит Как цепляется за жизнь старейший банк мира

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем. Выплаты вкладчикам «Югры», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.

23 июня кредитная организация сообщила об увеличении капитала на 5,1 миллиарда рублей. Средства финансовой организации безвозмездно предоставила компания Radamant Financial Алексея Хотина, которая владеет 52,5 процента акций «Югры».

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.