Финансы
 
Последние новости
Додон отверг возможность вступления Молдавии в НАТО
Знаменитостей «окунули» в тарелки с лапшой
Названа доля захвативших планеты-странники звезд
Первый зампред правительства Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Псаки заявила о попадании Трампа в «ловушку Путина»
Роналду определился с клубом на новый сезон
Популярные новости
Псаки заявила о попадании Трампа в «ловушку Путина»
Путин возмутился «борзотой» директора Нижнетагильского завода
Роналду определился с клубом на новый сезон
Парубий потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Первый зампред правительства Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве
Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге

Ренессанс не наступит

Как цепляется за жизнь старейший банк мира

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Max Rossi / Reuters

Этот итальянский банк пережил многовековую кровопролитную междоусобицу итальянских городов эпохи Возрождения, французскую и австрийскую оккупацию и две мировые войны. Он успешно развивался более 500 лет. Сейчас Monte dei Paschi Siena (MPS), старейшее кредитное учреждение в мире, может быть погребено под обломками итальянского финансового кризиса, которому не видно ни конца ни края.

Банк с повышенной социальной ответственностью

Сиена — настоящий моногород по-итальянски: здесь все крутится вокруг старейшего банка мира. Сиенцы, как говорят, делятся на три категории: те, кто работал в Monte dei Paschi, те, кто работает в Monte dei Paschi, и те, кто хотел бы работать в Monte dei Paschi. На деньги банка город несколько раз отстраивался и перестраивался, практически вся культурная и социальная активность в Сиене спонсируется банком. Например, скачки Palio или ежегодное шоу с боями «стенка на стенку» между городскими кварталами.

Таким банк и задумывался. В 1472 году Сиенская республика решила учредить организацию, которая бы аккумулировала средства для льготных кредитов «бедным, нуждающимся, обездоленным». Таким образом стоявшие у руля города богатые патриции и магнаты выполняли свой христианский долг и снижали социальное напряжение в Сиене, которым легко могла воспользоваться какая-то внешняя сила — а во врагах у итальянских республик никогда недостатка не было.

Банковское дело в Италии позднего Средневековья стремительно развивалось. Многочисленные города-государства нуждались в стабильных денежных потоках для финансирования торговли, а также обмена валют. И банки открывались буквально в каждой деревне. Римские папы, которые были негласными правителями Италии, пошли на колоссальные ухищрения, чтобы вывести банковское дело из-под завещанного самим Христом запрета ссудного процента. Деятельность кредитных учреждений была настолько успешной, что «ломбардцы» (так за рубежом называли всех купцов из Северной и Средней Италии, а не только выходцев из Ломбардии) развернули бизнес по всей Европе. По мере роста индустрии в целом возникали и специализированные «социальные» заведения, одним из которых и стал Monte dei Paschi.

Хотя вскоре Сиенская республика попала в зависимость от герцогов Тосканских (происходивших, кстати, из рода видных итальянских финансистов Медичи), банк выжил и даже обзавелся клиентурой. Новые господа благоволили к финансовой организации. В 1624 году герцог Фердинандо принял решение гарантировать вклады в Monte dei Paschi и тем самым впервые в истории создал полноценную систему страхования депозитов.

Когда на рубеже XVIII и XIX веков Италию захватил Наполеон, многие банки были упразднены — завоеватель боролся со своевольной и неподконтрольной финансовой системой Италии. Такая судьба постигла, к примеру, знаменитый банк Святого Георгия в Генуе, который 400 лет финансировал проекты могущественной морской державы — Генуэзской республики. Сиенцам повезло — они были сравнительно малы, чтобы заинтересовать власти Первой французской империи.

Дальше последовало объединение Италии. Новое государство боролось с «пережитками феодальной раздробленности», к которым относился и традиционный финансовый бизнес в независимых городах. Потом к власти пришел Муссолини, тоже не благоволивший к «ростовщичеству». Но Monte dei Paschi вновь вышел сухим из воды — не в последнюю очередь именно потому, что поддерживал в городе и окрестностях социальный мир. Любому правителю такое было по нраву.

Заложники кризиса

Многие века банк следовал крайне консервативной финансовой стратегии, придерживаясь правила «тише едешь, дальше будешь». Все изменилось после вступления Италии в Евросоюз, а затем и в еврозону. Массовое дерегулирование финансового сектора 1990-х годов и быстрое развитие сложных инструментов фондового рынка привело к взрывному росту всех итальянских банков — финансисты почуяли запах быстрых денег и потеряли всякий страх. Monte dei Paschi начал агрессивную кампанию слияний и поглощений. Всегда закрытая кредитная организация, управляемая консорциумом влиятельных семей, решила выйти на биржу, чтобы получить средства на расширение.

В конце 2007 года MPS совершил рекордную сделку в истории, выкупив Banco Antonveneta у испанского Santander за 9 миллиардов долларов. До глобального финансового кризиса оставалось лишь несколько недель... Надо ли говорить, что Monte dei Paschi, мягко говоря, несколько переплатил за новый актив?

Кризис застал всех врасплох. Банк был обременен огромными долгами из-за агрессивных заимствований в период экспансии (точно как когда-то европейские монархи, которых подобные банки спонсировали), а его активы в разы подешевели. И самое главное: они перестали приносить деньги. Сразу несколько отделений отчитались в головную компанию о многомиллионных убытках. В надежде, что скоро все наладится, банк решил спрятать потери под новой деривативной сделкой в Deutsche Bank.

Этим расчетам не суждено было оправдаться. Когда казалось, что вот-вот экономика восстановится и можно будет вести бизнес по-старому, грянул греческий долговой кризис. Под угрозой были и долговые обязательства других стран Южной Европы — разница в ставках между итальянскими и немецкими облигациями достигла исторических максимумов. Положение стало настолько отчаянным, что банкиры обратились за помощью к ЦБ и правительству Италии. Махинации на фондовом рынке вскрылись, что рикошетом ударило и по международным гигантам, вовлеченным в аферу — Deutsche Bank, к примеру, за это получил по первое число и от европейских, и от американских регуляторов.

Хотя поддержку оказали и Италия спасла свой старейший банк от немедленного коллапса еще в 2012 году, ситуация продолжала ухудшаться. В течение нескольких лет подряд MPS демонстрировал убытки в несколько миллиардов долларов, а в конце 2014 года по итогам стресс-тестов европейской банковской системы показал худшие результаты.

Надежда на Рим

Сейчас итальянское правительство решает, спасать ли сверхпроблемный банк путем его частичной или полной национализации. Согласно правилам, принятым в ЕС после финансового кризиса, крупные кредитные организации должны иметь возможность обанкротиться, и государству в таких случаях лучше не вмешиваться. Новые правила были введены в ответ на общественное возмущение спасением безответственных финансистов. Больше всего недовольных в Германии и других ведущих экономиках Европы — немцы подозревают, что их хотят подключить к оплате банкета у нерадивых соседей.

В результате было принято решение, что к ситуации с банкротствами будут привлекаться средства вкладчиков (схема «бейл-ин» в противоположность «бейл-ауту», когда кредитные организации выручают деньги государства или сторонних игроков). Такую схему, в частности, применили на Кипре в кризис 2013 года. Однако Италия, третий столп еврозоны, наряду с Германией и Францией, — не Кипр и не Греция, заставить итальянцев что-то делать окриком из Брюсселя или Берлина затруднительно и политически опасно.

Сам Рим не горит желанием применять новую схему. MPS даже с подешевевшими в десятки раз за несколько лет акциями остается крупным банком национального и общеевропейского значения. В нем аккумулировано восемь процентов всех вкладов частных лиц. По сути, это означает, что раскошеливаться придется сотням тысяч, а то и миллионам владельцам мелких бизнесов, специалистам и прочим буржуа, составляющим главную опору итальянской экономики. Какие могут пойти волны от такого брошенного в воду валуна, не знает никто.

Но и спасение за счет государственных средств — тоже дело рискованное. Даже несмотря на то, что план уже получил формальное одобрение Еврокомиссии. Во-первых, выкуп акций потребует как минимум 8 миллиардов евро из бюджета (и это только начало), что увеличит и без того колоссальный госдолг Италии. Во-вторых, проблема MPS — лишь частный случай кризиса итальянской финансовой системы. Общий объем плохих долгов в банках страны превышает 260 миллиардов евро. Таких денег сейчас не найдется ни в Италии, ни во всей Европе.

И все же план национализации, скорее всего, утвердят, а посткризисные правила проигнорируют. В конце концов, иначе выйдет слишком горькая ирония — как получилось, что в банке, который первым в мире застраховал вкладчиков, именно вкладчики и пострадают?

Больше всего ждут решения правительства в самой Сиене, «городке с картинки», выстроенном и вычищенном на деньги Monte dei Paschi. В любом случае сиенцам, обласканным опекой первого социального банка в стране, придется затягивать пояса. Хотя после 2008 года к этому привыкла уже вся Италия.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Старейший банк мира реанимируют с помощью увольнений и урезания зарплат
Акции старейшего в мире банка рухнули до рекордного минимума
Старейший банк мира выставили на продажу
Другие материалы рубрики
Финансы00:05Сегодня
стреча президента РФ В.Путина и председателя КНР С.Цзиньпина в Москве Описание: Россия. Москва. 4 июля 2017. Вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии награждения председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Автор: Климентьев Михаил Credit: Михаил Климентьев/ТАСС

Ковчег с ротацией

Ралли вице-премьеров: как руководители правительства пережидают ненастье
21:40 9 июля

В ОПЕК отчитались о перевыполненных обязательствах по сокращению добычи нефти

10:47 3 июля

Цена нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

17:33 7 июля

Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи

Финансы00:0028 июня
На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге

Недорогие россияне

Сколько стоит жизнь человека в РФ и в других странах мира
17:11 8 июля

Путин назвал очевидным выход экономики России из рецессии

08:53 3 июля

Банк Астаны успешно провел IPO

14:35 7 июля

Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза

Финансы00:02 7 июля
Антон Силуанов

Объединяй и властвуй

Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
18:07 7 июля

Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле

07:18 3 июля

СМИ узнали имя вероятного врио гендиректора «Почты России»

14:08 7 июля

Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a family photo at the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay«Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Сокращение числа участников акций Навального объяснили разочарованием граждан
В Москве задержали 70 волонтеров штаба Навального
Путин отказался кататься на неготовом лимузине проекта «Кортеж»
Путин в шутку пообещал отомстить Белому дому за американских журналистов
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
В зоне наводнения в Китае оказались 12 миллионов жителей
Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
США напомнили Украине о необходимости проведения антикоррупционных реформ
Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормандской четверки»
Дюжев стал 999-м российским артистом в базе сайта «Миротворец»
Климкин подарил генсеку ООН вышиванку
Все материалы
Финансы
Ренессанс не наступит
Как цепляется за жизнь старейший банк мира
стреча президента РФ В.Путина и председателя КНР С.Цзиньпина в Москве Описание: Россия. Москва. 4 июля 2017. Вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии награждения председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Автор: Климентьев Михаил Credit: Михаил Климентьев/ТАССКовчег с ротацией
Ралли вице-премьеров: как руководители правительства пережидают ненастье
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
В ОПЕК отчитались о перевыполненных обязательствах по сокращению добычи нефти
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
Путин назвал очевидным выход экономики России из рецессии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Путин заявил о важности «Северного потока-2» для Европы
Назначен новый руководитель «Почты России»
Лидеры «Большой двадцатки» договорились оставить рынки открытыми
Все материалы
Силовые структуры
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
По стопам Эйса Вентуры
Частный детектив — о специфике поиска пропавших животных
Волк напал на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула
Источник сообщил о поломке китайского эсминца в Индийском океане
Власти США приговорили хакера из России к девяти годам тюрьмы
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Бунт молодых
Как студенческие протесты стали прологом русской революции
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Первым делом самолеты
Самые яркие кадры прошедшего в Будапеште Red Bull Air Race
Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Роналду определился с клубом на новый сезон
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята коллекционером аварий
Серебряный призер «Джиро Д'Италия» сменил пол
Гарри КаспаровКороль или пешка
Почему оппозиционер Каспаров решил вернуться в большие шахматы
Все материалы
Культура
Илья ГлазуновБыл глазу нов
Как художник Илья Глазунов стал национальной гордостью России
Николай Мухин. Поцелуй Иуды«Я убил Его»
Амос Оз оправдал предательство Иуды
Кавалер всех орденов
Умер российский художник Илья Глазунов
Президентом «Нашествия» избран Шнуров
Дочь Ильи Глазунова назвала дату и место похорон художника
Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет
Дочь Ильи Глазунова назвала причину его смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах
Нескольких немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Трамп оценил первый день саммита G20 и выложил фотоподборку
Все материалы
Ценности
Бриллиантовое лето
Чем соблазняют состоятельных женщин ведущие ювелирные дома
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Dior выпустил украшения в честь версальских садов
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Все материалы
Путешествия
Жить по-сибирски
Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Соглашение об отмене виз между Россией и Самоа вступило в силу
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео
В общем, я ее люблю
Как добились совершенства обладательницы идеальных пятых точек
Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Машины, которым пора вернуться в РФ
Эти девять автомобилей просто обязаны появиться в России вслед за Nissan Juke
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы