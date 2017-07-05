Старейший банк мира реанимируют с помощью увольнений и урезания зарплат

Старейший банк мира — итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena — представил план масштабной реорганизации на ближайшие четыре года. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В частности, банк сократит персонал на 5,5 тысячи человек, урежет зарплаты топ-менеджерам, закроет 600 отделений и продаст невозвратные кредиты на 28,6 миллиарда евро к 2021 году.

Материалы по теме Рим эпохи упадка Как экономика Италии теряет свою промышленность и останавливается в развитии

Планируется, что в результате этих мер чистая прибыль банка в 2021 году составит более 1,2 миллиарда евро, показатель доходности акционерного капитала вырастет до 10,7 процента.

Год назад стоимость акций Monte dei Paschi упала до рекордного минимума после того, как Европейский центробанк потребовал от него сократить проблемные кредиты.

Низкая рентабельность, слабые темпы экономического роста в Италии, а также ошибочные действия руководства привели к нехватке капитала Monte Paschi, которая достигла 8,8 миллиарда евро. После вливания 5,4 миллиарда евро госпомощи кредитная организация перешла под контроль правительства Италии.

Банк Monte Paschi, основанный в 1472 году в городе Сиене (регион Тоскана), является старейшим действующим банком мира и третьей по величине кредитной организацией Италии.