Банк Ватикана удвоил прибыль

Чистая прибыль Института религиозной деятельности (Банк Ватикана) в 2016 году составила 36 миллионов евро по сравнению с 16 миллионами годом ранее. Об этом говорится в отчете организации.

Более чем двукратный рост объясняется, в основном, увеличением процентных выплат по облигациям, составивших 38 миллионов евро.

Объем активов банка на 31 декабря 2016 года составлял 3,3 миллиарда евро против 3,2 миллиарда евро годом ранее, из них на акции приходилось 672,6 миллиона евро (670,3 миллиона евро в 2015 году).

Материалы по теме На все доля Господа Как религиозные организации занимаются бизнесом и богатеют

По данным отчетности, число клиентов Банка Ватикана составляет около 15 тысяч. Объем клиентских активов сократился с 5,8 миллиарда евро в 2015 году до 5,7 миллиарда евро к концу прошлого года.

Институт религиозной деятельности создан в 1942 году для управления ресурсами католической церкви. Организация дает возможность корпорациям, созданным для религиозных целей, инвестировать свои средства. Вложения делаются конфиденциально и без уплаты налогов. Организация осуществляет крупные инвестиции в банковское дело и в торговлю как в Италии, так и во многих других странах мира. Штат банка — немногим более 100 человек. Надзорную функцию исполняют кардиналы. Банк редко выдает кредиты, зато принимает депозиты, проводит переводы и инвестирует активы.