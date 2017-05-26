На все доля Господа

Церковь Англии, управляющая активами на 7,9 миллиарда фунтов стерлингов, сообщила о доходе от инвестиций в размере 17,1 процента. По итогам прошлого года церковь оказалась самым успешным британским инвестором. Другие конфессии тоже редко рассчитывают исключительно на пожертвования прихожан. Чтобы успешно заниматься духовной деятельностью, надо зарабатывать. «Лента.ру» ознакомилась с бизнес-стратегиями религиозных учреждений.

Даром не снисходит

Отношение к деньгам и материальному достатку в доктринах разных конфессий сильно различается. Некоторые постулируют, что накопление материальных благ — зло. Другие относятся к богатству спокойно, считая его не более чем инструментом для совершения добрых дел. Третьи поощряют стремление к достатку.

По данным социологической службы Pew Research, наибольшая доля богатых людей (с годовым доходом более 100 тысяч долларов) у евреев (44 процента), индуистов (36 процентов) и православных христиан (29 процентов). Меньше всего богатых среди «Свидетелей Иеговы» (4 процента; организация запрещена в России). У неверующих средний показатель — 21 процент.

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Так или иначе, у религиозных организаций есть собственность, которую надо обслуживать и ремонтировать, а также штат сотрудников, которым надо платить зарплату. То есть без финансово-хозяйственной деятельности никак не обойтись. Что касается поступлений, то самый естественный источник дохода церквей — добровольные пожертвования как рядовых прихожан, так и особо состоятельных. Также организации взимают плату за исполнение различных религиозных обрядов и торгуют предметами, связанными с культом. Но, как правило, этих источников недостаточно, особенно если учреждениям приходится содержать большие здания, многочисленный персонал и проводить пышные обряды. В этом случае церквям приходится вести непрофильный бизнес, доход от которого направляется на поддержание основной деятельности.

Для организации, аккумулирующей большие объемы средств, вполне естественной является банковская и инвестиционная деятельность — ведь деньги надо не только перераспределять, но и управлять ими. Если есть какие-то запасы, которые можно потратить не сразу, — значит, их необходимо вкладывать.

Здесь также встает проблема правильного, с точки зрения доктрины той или иной конфессии, вложения средств. Мусульмане считают неприемлемыми ссуды под проценты. Также они не вкладывают в компании, производящие свинину, алкоголь или связанные с развлекательной индустрией. Христианские инвесторы не покупают акции компаний, зарабатывающих на продаже оружия, табака и азартных играх. Католики воздерживаются от инвестиций в бумаги производителей контрацептивов. У каждой структуры — свои правила инвестирования и ведения бизнеса.

Пожертвования — далеко не единственный источник доходов религиозных учреждений Фото: Douglas McFadd / Getty Images

Папа мне купил

Бюджет Ватикана превышает 300 миллионов долларов. Один из источников дохода города-государства — отчисления от арендной платы за земли, принадлежащие церкви в католических странах всего мира. По сути это десятина. Кроме того, в папскую казну поступают доходы от туризма —оплата экскурсий, выручка от продаж почтовых марок, сувениров, печатной продукции, а также от чеканки монет. Но это скорее «профильный» бизнес католической церкви.

Из поступлений, не связанных с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход. Речь идет о двух тысячах квартир и домов по всей Италии. Есть недвижимость и в других странах — Франции, Швейцарии, Великобритании. Общий объем активов, которым распоряжается папский банк, составляет примерно 1 процент от суммы активов всех кредитных организаций Италии (это около 4 миллиардов долларов). Собственной индустрии и сельского хозяйства в микрогосударстве нет, но оно успешно инвестирует капиталы в промышленность Италии и других стран.

В мире существуют католические инвестфонды (Ave Maria Growth Fund, Ave Maria Rising Dividend Fund, BlackRock Charifaith CIF-ACC и другие), которые демонстрируют весьма неплохую доходность: 10-16 процентов годовых. Такие фонды следуют достаточно агрессивной стратегии инвестирования и не боятся вкладываться в рискованные бумаги.

Католическая церковь устроена так же, как транснациональная корпорация. Ватикан — это центральное отделение, которое управляет 3127 территориальными подразделениями (диоцезами) в 157 странах. Каждый диоцез представляет собой отдельное юридическое лицо с собственным бюджетом. Они связаны с центром только с точки зрения церковного права, таким образом вся финансовая ответственность лежит только на территориальном отделении. Так, когда в США разразился скандал, связанный с сексуальным насилием со стороны католических священников, обанкротились 11 диоцезов: они потратили деньги на выплаты компенсаций жертвам. Но этим ответственность и ограничилась, церковь в целом по данному делу не отвечала.

Католическая церковь США — самая обеспеченная. Она насчитывает 88 миллионов приверженцев (четвертое место в мире). Американские епархии контролируют 60 процентов всех финансов католической церкви. В разное время Католическая церковь Штатов владела тремя крупными банками. Нью-йоркский Franklin National Bank рухнул в 1974 году. Говорят, что он был вовлечен в отмывание преступных доходов. Управляющий банком Майкл Синдона вскоре после краха финучреждения был отравлен в тюрьму. Continental Bank of Chicago в начале 1980-х годов через дочернюю компанию задолжал японцам около 20 миллиардов долларов и вскоре перешел под контроль других владельцев. Основанный в калифорнии Bank of America также долгое время контролировался католической церковью, однако из-за проблем с долгами тоже перешел к другим хозяевам.

И сейчас крупные доли в энергетических компаниях США принадлежат непосредственно Ватикану (в частности, Commonwealth Edison и Florida Power), а американская католическая церковь вложила более 100 миллионов долларов в акции нефтегазовых компаний. Кроме того, кардинал Нью-Йорка известен как крупнейший владелец недвижимости на Манхэттене.

Ватикан зарабатывает и на продаже сувениров Фото: Spencer Platt / Getty Images

Бизнес последних дней

Мормоны (или, как их еще называют, последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней) считаются одной из самых богатых конфессий в пересчете на одного прихожанина. Всего в мире около 13 миллионов мормонов. Так же как последователи многих других конфессий, они выделяют на нужды церкви десятую часть доходов. Эти взносы идут на содержание целой сети коммерческих, некоммерческих и образовательных структур. А чтобы прихожане могли удостовериться, что их деньги расходуются на заявленные цели, в церкви работает департамент независимого аудита, который представляет ежегодный отчет.

Организация мормонов активно вкладывает средства в бизнес и недвижимость. Церкви принадлежит медиакомпания Bonneville International, книгоиздательская фирма Deseret Book Company, а также скотоводческие ранчо в Юте, Флориде и Канаде.

В 2012 году мормонская церковь открыла в Солт-Лейк-Сити торговый центр City Creek, строительство которого обошлось примерно в 2 миллиарда долларов. Это здание с выдвижной стеклянной крышей, 5 тысячами подземных парковочных мест и почти сотней магазинов и ресторанов располагается прямо через дорогу от культового неоготического храма церкви.

Торговый центр — лишь часть обширной корпоративной империи мормонов, которая, по словам руководства церкви, способствует распространению ее миссии, повышению экономической самообеспеченности и строительству Царства Божьего на земле. «Мы уделяем внимание не только духовности, но и материальному достатку, — поясняет один из мормонских лидеров Кейт МакМуллин. — Мы считаем, что человек, который обеднел, не может расцвести духовно».

Церковь мормонов строится по принципу компании, принадлежит и управляется Корпорацией президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. И хотя это юридическое лицо, фактически она принадлежит одному человеку — лидеру мормонов Томасу Монсону, который почитается его последователями как пророк.

Торговый центр City Creek — один из важнейших элементов бизнес-империи мормонов Фото: Rick Bowmer / AP

Англиканский менеджмент

Ежегодные доходы Церкви Англии составляют немногим менее 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это чуть больше доходов McDonald's в Великобритании и втрое больше, чем у сети кофеен Starbucks. Причем почти половину составляют поступления от прихожан, которые вносят ежегодно порядка 500-700 миллионов фунтов стерлингов.

Большая часть остальных поступлений приходится на инвестиционный фонд объемом 6 миллиардов фунтов (тот самый, который оказался самым успешным инвестором в Соединенном Королевстве). Также небольшая часть поступает от сборов за свадьбы и похороны.

Церковь Англии нередко выступает с социально ориентированными заявлениями. Например, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби регулярно критиковал правительство, поощряющее капиталистов, и призывал обеспечить всем рабочим МРОТ в размере 8,25 фунта стерлингов в час. В то же время он признавал, что англиканская церковь вплоть до 2014 года платила некоторым своим сотрудникам меньше.

Золотые купола

Если рассматривать Русскую православную церковь как корпорацию, она вполне напоминает католическую: единый центр, координирующий деятельность территориальных отделений, которые формально финансово независимы.

Доходы от «профильной» деятельности церкви — оплата проведения обрядов и поступления от продажи религиозной литературы, — по разным оценкам, составляют около 6 миллиардов рублей в год. Эти доходы налогом не облагаются. Структура поступлений и расходов РПЦ закрыта.

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В то же время доходы церкви складываются в том числе и из поступлений от коммерческих предприятий. Такие доходы, согласно экспертным оценкам, составляют 55 процентов от бюджета организации. Спонсорские пожертвования — около 40 процентов.

Также церковь управляет своими временно свободными средствами, размещая их на депозитных счетах, и вкладывает в ценные бумаги (в том числе государственные). Известен аффилированный с РПЦ банк «Пересвет», который занимал 41-е место по размеру активов в банковской системе России. Московский патриархат РПЦ владел 49 процентами акций «Пересвета». У кредитной организации была обнаружена «дыра» в капитале на 5 миллиардов рублей. Похожая ситуация наблюдалась в рухнувшем в начале 2016 года Эргобанке, который обслуживал множество структур РПЦ. Кроме того, церковь субсидируется государством. Так, в бюджете 2016 года на нужды РПЦ выделялось порядка миллиарда рублей.