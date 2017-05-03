Банк «Пересвет» недосчитался 5 миллиардов рублей

В отчетности банка «Пересвет» на 1 января была обнаружена «недостача кассы» на сумму 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости». Аудиторы, проверяющие банк, заявляют, что в кредитной организации не понимают, как образовался такой разрыв. По недостаче был сформирован 100-процентный резерв.

По уточненным данным источников издания, из кассы «Пересвета» пропало 780 миллионов рублей, 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро. Это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация, то есть после 21 октября прошлого года.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было.

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При этом, как отмечают опрошенные изданием эксперты, это могло быть и не хищение, а манипуляции, позволявшие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам.

Похожая ситуация была в рухнувшем в начале 2016 года Эргобанке, который обслуживал множество структур РПЦ.

19 апреля Банк России сообщил о старте процедуры финансового оздоровления «Пересвета». В ней участвуют 70 кредиторов. Они добровольно конвертируют средства, размещенные в банке — 69,7 миллиарда рублей, — в 15-летние субординированные облигации.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев.

«Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.